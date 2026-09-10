Redécouverte de l’église de Brie, Église Saint-Médard, Brie

Informations pratiques

Redécouverte de l’église de Brie Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Médard Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez pour une déambulation commentée à la découverte de ce lieu afin d’en retracer l’histoire, de comprendre les dernières étapes de son aménagement et d’apprécier sa place singulière dans l’organisation du village.

Église Saint-Médard Route des Brebions 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Église romane du XIIe siècle, toujours dédiée au culte. Elle accueille également tout au long de l’année des expositions et des concerts, faisant dialoguer patrimoine, art et musique. Stationnement libre à proximité

Déambulation permettant de rappeler l’histoire du lieu, les dernières étapes de son aménagement, sa position originale dans l’organisation du village.

©Daniel Rouhier