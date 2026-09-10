RédèR Nouhaj – Cavalcade en Cocazie L’Étage Rennes

Informations pratiques

Traversée de Cocazie en tambours et violons

Les Vibrants Défricheurs

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj…

Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache : avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.

Du Caucase où il fut plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute.

Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs.

De son enfance, la joie des objets sonores improbables.

Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…

2 séances : 15h et 17h

À partir de 6 ans

Durée : 1h15

Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7