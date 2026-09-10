RédèR Nouhaj – Cavalcade en Cocazie L’Étage Rennes
dimanche 21 mars 2027 · L'Étage · Rennes
Informations pratiques
Traversée de Cocazie en tambours et violons
Les Vibrants Défricheurs
On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj…
Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache : avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.
Du Caucase où il fut plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute.
Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs.
De son enfance, la joie des objets sonores improbables.
Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…
2 séances : 15h et 17h
À partir de 6 ans
Durée : 1h15
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7
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