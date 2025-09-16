Redouane Bougheraba, mon premier spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Redouane Bougheraba, mon premier spectacle Le Dôme Marseille 4e Arrondissement mercredi 17 février 2027.

Redouane Bougheraba, mon premier spectacle

Mercredi 17 février 2027 à partir de 20h.

Jeudi 18 février 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 69 EUR

Venez découvrir Redouane Bougheraba “Mon premier spectacle »

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents avec son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.



Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.



Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.





Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

