REDOUANE BOUGHERABA ZENITH DE PAU Pau

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur sesterres, au Vélodrome.Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours,sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec lemême ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
