Réflexions quintette à cordes de brice soniano Le Faouët

Informations pratiques

Le Faouët

Réflexions quintette à cordes de brice soniano

Lieu-dit Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:45:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Réflexions quintette à cordes de Brice Soniano.

Et si la musique pouvait raconter ce que les glaciers ne peuvent plus dire ? Avec

Réflexions, le contrebassiste et compositeur Brice Soniano invite le public à un voyage

où les cordes deviennent les voix d’un monde en mutation. Son quintette fait entendre les

blessures du climat sans renoncer à l’espérance.

Avant qu’une note ne s’élève, il y a une couleur. Un bleu, sous des teintes différentes, presque

silencieux. Celui des glaciers qui se fissurent, de l’eau qui les emporte, mais aussi d’un horizon

qui refuse de disparaître. C’est devant une toile de la peintre danoise Anne-Grethe Kousgaard,

consacrée à la fonte des glaces, que Brice Soniano a trouvé le souffle initial de son oeuvre

Réflexions (*). Le bleu, c’est la couleur à laquelle je m’identifie le plus, et je crois que

c’est ce qui a initialement résonné en moi dans l’oeuvre d’art , confie le compositeur.

Ce qui traverse Réflexions est moins la disparition que la persistance. Celle d’une

couleur, d’une mémoire, et d’un souffle malgré tout. Au centre de l’oeuvre, le motif du reflet

devient une manière de regarder le monde autrement la glace reflète le ciel, l’eau garde

l’empreinte de ce qui fond, et finalement une pièce musicale qui nous renvoie à notre propre

manière d’habiter cette époque.

Dans cette partition où chaque son semble prolonger une nuance de bleu, la formation

musicale propose un temps de contemplation, où l’art devient un espace pour ressentir

autrement les bouleversements du monde.

Réflexions , par le Quintette à cordes de Brice Soniano (Charlotte Basalo Vasquez et Jeffrey Bruinsma, violon et 2e

violon ; Oene Van Geel, alto ; Jakob Kullberg, violoncelle ; Brice Soniano, contrebasse et composition) .

Lieu-dit Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 7 82 62 66 28

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L’événement Réflexions quintette à cordes de brice soniano Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan