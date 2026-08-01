Réflexions quintette à cordes de brice soniano Le Faouët
mardi 18 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Réflexions quintette à cordes de brice soniano
Lieu-dit Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:45:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Réflexions quintette à cordes de Brice Soniano.
Et si la musique pouvait raconter ce que les glaciers ne peuvent plus dire ? Avec
Réflexions, le contrebassiste et compositeur Brice Soniano invite le public à un voyage
où les cordes deviennent les voix d’un monde en mutation. Son quintette fait entendre les
blessures du climat sans renoncer à l’espérance.
Avant qu’une note ne s’élève, il y a une couleur. Un bleu, sous des teintes différentes, presque
silencieux. Celui des glaciers qui se fissurent, de l’eau qui les emporte, mais aussi d’un horizon
qui refuse de disparaître. C’est devant une toile de la peintre danoise Anne-Grethe Kousgaard,
consacrée à la fonte des glaces, que Brice Soniano a trouvé le souffle initial de son oeuvre
Réflexions (*). Le bleu, c’est la couleur à laquelle je m’identifie le plus, et je crois que
c’est ce qui a initialement résonné en moi dans l’oeuvre d’art , confie le compositeur.
Ce qui traverse Réflexions est moins la disparition que la persistance. Celle d’une
couleur, d’une mémoire, et d’un souffle malgré tout. Au centre de l’oeuvre, le motif du reflet
devient une manière de regarder le monde autrement la glace reflète le ciel, l’eau garde
l’empreinte de ce qui fond, et finalement une pièce musicale qui nous renvoie à notre propre
manière d’habiter cette époque.
Dans cette partition où chaque son semble prolonger une nuance de bleu, la formation
musicale propose un temps de contemplation, où l’art devient un espace pour ressentir
autrement les bouleversements du monde.
Réflexions , par le Quintette à cordes de Brice Soniano (Charlotte Basalo Vasquez et Jeffrey Bruinsma, violon et 2e
violon ; Oene Van Geel, alto ; Jakob Kullberg, violoncelle ; Brice Soniano, contrebasse et composition) .
Lieu-dit Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 7 82 62 66 28
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English :
L’événement Réflexions quintette à cordes de brice soniano Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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