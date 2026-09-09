Regarde.Ecris.Slam, Pavillon de la ville, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Regarde.Ecris.Slam Vendredi 18 septembre, 18h00 Pavillon de la ville Guadeloupe

limité à 12 inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00

REGARDE. ÉCRIS. SLAM !

Et si une œuvre du musée devenait le point de départ de ton texte*?

Avec le slameur Star JEE, viens découvrir les œuvres autrement : tu regardes, tu ressens, tu choisis ce qui t’inspire… puis tu transformes tes idées et tes émotions en slam.

Pas besoin de savoir écrire ni de connaître l’art.

Star JEE t’accompagne pour trouver tes mots, ton rythme et ta façon de les dire.

Vendredi 18 septembre

À partir de 18h

Restitution vers 19h30

Puis ambiance musicale au musée

Pavillon de la ville Place de la Victoire, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe https://pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville [{« type »: « phone », « value »: « 0590481745 »}, {« owner »: {« uid »: 16883852, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 170 », « bookingContact »: « musee.saint-john-perse@ville-pointeapitre.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 12 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789747200000, « id »: 1}], « category »: « LIVESTREAM_PRATIQUE_ARTISTIQUE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Cet ancien presbytère de Pointe-à-Pitre est amené à devenir le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la future maison du Patrimoine. Équipement culturel de proximité, la maison du Patrimoine aura pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics, habitants, touristes, scolaires, à l’architecture et au patrimoine.

REGARDE. ÉCRIS. SLAM !

©musee.saint-john-perse