Regards contemporains. Salon littéraire de l’Association des auteurs guyanais, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne

Informations pratiques

Regards contemporains. Salon littéraire de l’Association des auteurs guyanais Samedi 19 septembre, 18h00 Maison-Musée Felix Eboué Guyane

Accès libre, limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T23:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Présentation du nouveau recueil de poésies « La traversée des espaces » de Haimegédéji et restitution des ateliers de « Partir en livre » sur le thème des petits et grands héros, conduits au Foyer Soleil et à la bibliothèque Alexandre-Franconie

Maison-Musée Felix Eboué 102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594204084 https://musee.ctguyane.fr Le musée présente une exposition portant sur la vie de Félix Eboué.

Présentation du nouveau recueil de poésies « La traversée des espaces » de Haimegédéji

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