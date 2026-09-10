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Regards contemporains. Salon littéraire de l’Association des auteurs guyanais, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne

samedi 19 septembre 2026 · Maison-Musée Felix Eboué · Cayenne

Regards contemporains. Salon littéraire de l’Association des auteurs guyanais, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison-Musée Felix Eboué
Adresse
102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France
Ville
97300 Cayenne
Département
Guyane
Tarif
Accès libre, limité à 20 personnes

Regards contemporains. Salon littéraire de l’Association des auteurs guyanais Samedi 19 septembre, 18h00 Maison-Musée Felix Eboué Guyane

Accès libre, limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T23:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Présentation du nouveau recueil de poésies « La traversée des espaces » de Haimegédéji et restitution des ateliers de « Partir en livre » sur le thème des petits et grands héros, conduits au Foyer Soleil et à la bibliothèque Alexandre-Franconie

Maison-Musée Felix Eboué 102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594204084 https://musee.ctguyane.fr Le musée présente une exposition portant sur la vie de Félix Eboué.
Présentation du nouveau recueil de poésies « La traversée des espaces » de Haimegédéji

© Collectivité Territoriale de Guyane

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