Regards croisés sur l’accès aux soins Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 19:00 –

Gratuit : oui sur inscription Tout public

Le Groupe éthique de l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à une soirée d’échanges et de réflexion autour des facteurs déterminants de l’accès aux soins. En introduction, Magali Bouteille-Brigant apportera un éclairage juridique, sociologique et philosophique sur cette question essentielle. Les membres du Groupe éthique partageront ensuite leurs regards, nourris par leurs expériences de terrain : médecin, représentante des usagers, assistante sociale et infirmière en pratique avancée (IPA). Un temps dédié à la prise de hauteur, au dialogue et à la réflexion éthique autour d’un enjeu majeur de notre système de santé. Centre de conférences (porte 6) Ouvert à tous, sur inscription au 02 28 25 52 55 ou https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/



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