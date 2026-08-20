Regards sur l’Affaire Dreyfus, Les Champs Libres – Salle de conférences, Rennes

samedi 19 septembre 2026 · Les Champs Libres - Salle de conférences · Rennes

Informations pratiques

Regards sur l’Affaire Dreyfus 19 et 20 septembre Les Champs Libres – Salle de conférences Ille-et-Vilaine

Programme détaillé sur : https://www.leschampslibres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion des 120 ans de la réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus et en lien avec sa nouvelle exposition « L’affaire Dreyfus à Rennes », le Musée de Bretagne propose un week-end évènement : rencontres, théâtre, ciné-conférence, visites.

Les Champs Libres – Salle de conférences 10, cours des Alliés, 35000, Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223406600 https://www.leschampslibres.fr/ https://www.facebook.com/museebretagne/;https://www.instagram.com/museedebretagne/;https://twitter.com/museedebretagne Structure culturelle hybride, les Champs Libres regroupent la Bibliothèque de Rennes Métropole, le Musée de Bretagne, la salle de conférences Hubert Curien et la salle d’expositions Anita Conti, et l’Espace des sciences.

Le Musée de Bretagne propose un week-end évènement

Dreyfus sortant du conseil de guerre, Ange Colombo, 9 septembre 1899, Coll. Musée de Bretagne, marque du domaine public