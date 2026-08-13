REGARDS SUR MA RÉGION Prades
mardi 29 septembre 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
REGARDS SUR MA RÉGION
81 Bis rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:30:00
fin : 2026-12-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Exposition de l’artiste peintre Raphael Martinez regards sur ma région
Vernissage de l’exposition le vendredi 2 octobre à 18h à l’Espace Vivès.
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81 Bis rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43
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English :
Exhibition by painter Raphael Martinez: “Views of My Region”
Exhibition opening: Friday, October 2, at 6:00 p.m. at Espace Vivés.
L’événement REGARDS SUR MA RÉGION Prades a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO
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