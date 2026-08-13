Informations pratiques

Prades

REGARDS SUR MA RÉGION

81 Bis rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:30:00

fin : 2026-12-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Exposition de l’artiste peintre Raphael Martinez regards sur ma région

Vernissage de l’exposition le vendredi 2 octobre à 18h à l’Espace Vivès.

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81 Bis rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43

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English :

Exhibition by painter Raphael Martinez: “Views of My Region”

Exhibition opening: Friday, October 2, at 6:00 p.m. at Espace Vivés.

L’événement REGARDS SUR MA RÉGION Prades a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO