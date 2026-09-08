Regards vers l’italie CS 30824 Aix-en-Provence
samedi 3 octobre 2026 · CS 30824 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Regards vers l’italie
Samedi 3 octobre 2026 de 14h30 à 22h. CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le Pavillon Noir offre au public un moment dédié à la danse contemporaine italienne, à travers une programmation révélatrice de l’effervescence chorégraphique de notre voisin transalpin.
A l’occasion de l’invitation de l’Italie, le Pavillon Noir offre au public une journée et une soirée exceptionnelle dédiée à la danse contemporaine italienne, à travers une programmation révélatrice de l’effervescence chorégraphique en Italie.
Danse
R. OSA
Silvia Gribaudi
Théâtre du Pavillon Noir
sam. 3 octobre à 14h30
réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14
tarifs 10€ à 28€
Spectacle à voir en famille
Silvia Gribaudi signe une pièce à la fois drôle et engagée, portée par l’énergie éclatante de Claudia A. Marsicano. En détournant les codes de la virtuosité, la performeuse célèbre un corps libre, loin des normes imposées. Entre humour, audace et complicité avec le public, ce
spectacle est un joyeux manifeste pour oser être pleinement soi.
Prix UBU de la meilleure interprète en Italie
Projection
Nuit Romaine
Studio Bossatti du Pavillon Noir
sam. 3 octobre à 15h, 16h et 18h
réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14
Le film chorégraphié et réalisé par Angelin Preljocaj pour DIOR avec le Ballet de l’Opéra de Rome dans le Palais Farnèse à Rome invite au voyage et à la rêverie.
Danse
AeReA
Panzetti / Ticconi
Avenue Mozart (devant parvis du Pavillon Noir)
sam. 3 octobre à 17h
Le duo italien orchestre un cérémonial chorégraphique et hypnotique où l‘étendard devient outil de pouvoir et de disparition. Les corps semblent démultipliés ou avalés par le tissu, oscillant entre force et extinction. Beau et solennel, leur jeu d’ombres et de mouvements est également un pied de nez aux célébrations officielles et aux démonstrations de pouvoir.
Prix Hermès pour la danse à la Triennale de Milan
Danse
Astéroïde
Marco D’Agostin
Théâtre du Pavillon Noir
sam. 3 octobre à 19h
réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14
tarifs 10€ à 28€
Ce qui débute comme une conférence sur la chute d’un astéroïde bascule peu à peu dans une comédie musicale décalée. Le corps s’emballe, le récit se fissure, le spectacle commence. Marco D’Agostin fait vaciller le réel et transforme l’apocalypse en une pièce vertigineuse, entre science, humour et paillettes. Le show devient un espace de résistance et la danse une façon de survivre.
Prix UBU du meilleur spectacle de danse en Italie.
DJ set
NUMOMENT SoundCaravan
Bar Le Richild du Pavillon Noir
sam 3 oct à 20h30
entrée libre pour les détenteurs d’un billet de spectacle
Une programmation du 6MIC
Entre funk, cosmic music, Italo disco et house underground, les sets de Numoment Sound Caravan mêlent synthés vintage, rythmes hypnotiques et textures exotiques. De Marseille à Palerme en passant par Naples, c’est une invitation à la dolce vita, entre voyage, élégance et nuits sans fin! .
CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pavillon Noir offers the public an experience dedicated to Italian contemporary dance, through a program that showcases the vibrant choreographic scene of our neighbor across the Alps.
L’événement Regards vers l’italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Projection documentaire Léo Marchutz, L’intemporel et l’Éphémère Auditorium Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence 8 septembre 2026
- Café Signes au 3C Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 8 septembre 2026
- Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Les Voyages Expérience 37 Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Spectacle Thomas Angelvy En Rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 9 septembre 2026