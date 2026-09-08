Regards vers l’italie CS 30824 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Regards vers l’italie

Samedi 3 octobre 2026 de 14h30 à 22h. CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Pavillon Noir offre au public un moment dédié à la danse contemporaine italienne, à travers une programmation révélatrice de l’effervescence chorégraphique de notre voisin transalpin.

A l’occasion de l’invitation de l’Italie, le Pavillon Noir offre au public une journée et une soirée exceptionnelle dédiée à la danse contemporaine italienne, à travers une programmation révélatrice de l’effervescence chorégraphique en Italie.



Danse

R. OSA

Silvia Gribaudi

Théâtre du Pavillon Noir

sam. 3 octobre à 14h30

réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14

tarifs 10€ à 28€

Spectacle à voir en famille



Silvia Gribaudi signe une pièce à la fois drôle et engagée, portée par l’énergie éclatante de Claudia A. Marsicano. En détournant les codes de la virtuosité, la performeuse célèbre un corps libre, loin des normes imposées. Entre humour, audace et complicité avec le public, ce

spectacle est un joyeux manifeste pour oser être pleinement soi.

Prix UBU de la meilleure interprète en Italie





Projection

Nuit Romaine

Studio Bossatti du Pavillon Noir

sam. 3 octobre à 15h, 16h et 18h

réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14



Le film chorégraphié et réalisé par Angelin Preljocaj pour DIOR avec le Ballet de l’Opéra de Rome dans le Palais Farnèse à Rome invite au voyage et à la rêverie.





Danse

AeReA

Panzetti / Ticconi

Avenue Mozart (devant parvis du Pavillon Noir)

sam. 3 octobre à 17h



Le duo italien orchestre un cérémonial chorégraphique et hypnotique où l‘étendard devient outil de pouvoir et de disparition. Les corps semblent démultipliés ou avalés par le tissu, oscillant entre force et extinction. Beau et solennel, leur jeu d’ombres et de mouvements est également un pied de nez aux célébrations officielles et aux démonstrations de pouvoir.

Prix Hermès pour la danse à la Triennale de Milan





Danse

Astéroïde

Marco D’Agostin

Théâtre du Pavillon Noir

sam. 3 octobre à 19h

réservation: www.preljocaj.org / 04 43 93 48 14

tarifs 10€ à 28€



Ce qui débute comme une conférence sur la chute d’un astéroïde bascule peu à peu dans une comédie musicale décalée. Le corps s’emballe, le récit se fissure, le spectacle commence. Marco D’Agostin fait vaciller le réel et transforme l’apocalypse en une pièce vertigineuse, entre science, humour et paillettes. Le show devient un espace de résistance et la danse une façon de survivre.

Prix UBU du meilleur spectacle de danse en Italie.



DJ set

NUMOMENT SoundCaravan

Bar Le Richild du Pavillon Noir

sam 3 oct à 20h30

entrée libre pour les détenteurs d’un billet de spectacle

Une programmation du 6MIC



Entre funk, cosmic music, Italo disco et house underground, les sets de Numoment Sound Caravan mêlent synthés vintage, rythmes hypnotiques et textures exotiques. De Marseille à Palerme en passant par Naples, c’est une invitation à la dolce vita, entre voyage, élégance et nuits sans fin! .

CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pavillon Noir offers the public an experience dedicated to Italian contemporary dance, through a program that showcases the vibrant choreographic scene of our neighbor across the Alps.

L’événement Regards vers l’italie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence