ReG’Arts en Val de Saire Salle René Clot Saint-Pierre-Église

Saint-Pierre-Église

ReG’Arts en Val de Saire

Salle René Clot Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-05-01 18:30:00

Date(s) :

2026-04-21

L’association ReG’Arts et la commune de Saint-Pierre-Église proposent la 3ème édition du Salon d’Art ReG’Arts en Val de Saire du 21 avril au 1er mai 2026, salle René Clot.

Cette année, 18 artistes seront présents pour exposer leurs nouvelles réalisations, en sculpture, peinture et photographie. C’est l’opportunité de découvrir le travail de nouveaux artistes dans un registre plus contemporain, mais aussi les œuvres d’artistes fidèles de l’association. Cette troisième édition renoue avec la tradition de l’artiste invité et mettra à l’honneur la sculptrice Stéphanie YVETOT, bien connue dans le nord Cotentin. .

Salle René Clot Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 7 68 44 79 46 ReG-Arts@outlook.fr

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English : ReG’Arts en Val de Saire

L’événement ReG’Arts en Val de Saire Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin