Préfailles

Régate de la Pointe

Port de la pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Régate de la Pointe une course nautique historique à Préfailles.

Autrefois connue sous le nom des 4h de Préfailles , cette course nautique organisée par le club de voile de Préfailles est une tradition ancrée dans le patrimoine maritime de la région.



Une course pour tous les passionnés de voile !

Que vous soyez un navigateur chevronné ou un amateur en herbe, la Régate de la Pointe vous invite à relever un défi pour sa 3ème édition. Rassemblez votre équipage, hissez les voiles de votre dériveur et venez affronter les vagues lors d’une journée riche en émotions et en sportivité.



Plus qu’une simple course, un moment de convivialité !

La Régate de la Pointe est bien plus qu’une simple compétition. C’est l’occasion de se réunir entre amis ou en famille, de partager sa passion pour la voile et de vivre des moments inoubliables dans un esprit sportif et convivial.

Programme

Inscription sur place ou bien en ligne sur Helloasso

Briefing

1er départ

20 bateaux au départ

Participant ou bien spectateur, venez admirer cette course nautique sur l’eau et repartez avec des souvenirs de paysages côtiers inoubliables sur Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Port de la pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 20 98 69 clubdevoiledeprefailles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Régate de la Pointe: a historic nautical race in Préfailles.

L’événement Régate de la Pointe Préfailles a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic