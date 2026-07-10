Informations pratiques

Barfleur

Régates du Café de France

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Régates des bateaux traditionnels. .

Barfleur 50760 Manche Normandie

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English : Régates du Café de France

L’événement Régates du Café de France Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire