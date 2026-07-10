AGENDA · Barfleur
Régates du Café de France Barfleur
samedi 15 août 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Régates du Café de France
Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Régates des bateaux traditionnels. .
Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Régates du Café de France
L’événement Régates du Café de France Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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