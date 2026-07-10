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AGENDA · Barfleur

Régates du Café de France Barfleur

samedi 15 août 2026 · Barfleur

Régates du Café de France Barfleur

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Régates du Café de France

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Régates des bateaux traditionnels.   .

Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Régates du Café de France

L’événement Régates du Café de France Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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