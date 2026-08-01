Regates Open de l’Aveyron Inter série n°4 Salles-Curan
dimanche 23 août 2026 · Salles-Curan
Informations pratiques
Salles-Curan
Regates Open de l’Aveyron Inter série n°4
20 route des Faux Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Inscription des 11h tous les matins au club house du CYVP ou au 05 65 46 36 74. Départ des régates à 14h
.
20 route des Faux Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 36 74
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English :
Registration begins at 11 a.m. every morning at the CYVP clubhouse or by calling 05 65 46 36 74. Regattas start at 2 p.m.
L’événement Regates Open de l’Aveyron Inter série n°4 Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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