Informations pratiques

Salles-Curan

Regates Open de l’Aveyron Inter série n°4

20 route des Faux Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Inscription des 11h tous les matins au club house du CYVP ou au 05 65 46 36 74. Départ des régates à 14h

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20 route des Faux Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 36 74

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English :

Registration begins at 11 a.m. every morning at the CYVP clubhouse or by calling 05 65 46 36 74. Regattas start at 2 p.m.

L’événement Regates Open de l’Aveyron Inter série n°4 Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)