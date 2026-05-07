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Conférence Salles-Curan

Conférence Salles-Curan mardi 11 août 2026.

Adresse : Rue du grenier

Ville : 12410 Salles-Curan

Département : Aveyron

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Salles-Curan

Conférence

Rue du grenier Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) avec Sofian BOUCHFIRA. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.
10  .

Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie  

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English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) with Sofian BOUCHFIRA. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? contribution.

L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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