Salles-Curan

Conférence

Rue du grenier Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) avec Sofian BOUCHFIRA. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.

10 .

Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) with Sofian BOUCHFIRA. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? contribution.

L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)