Conférence Salles-Curan
Conférence Salles-Curan mardi 11 août 2026.
Salles-Curan
Conférence
Rue du grenier Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
20h30 Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) avec Sofian BOUCHFIRA. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.
10 .
Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. Socio-histoire des Aveyronnais de Paris (XIXe-XXIe siècles) with Sofian BOUCHFIRA. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? contribution.
L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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