Salles-Curan

Fête du village Les Canabières

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

18h Salle des Fêtes. Thé dansant gratuit avec l’orchestre Véronique POMIES. Organisé par le Comité des Fêtes.

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Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

6pm Salle des Fêtes. Free tea dance with the Véronique POMIES orchestra. Organized by the Comité des Fêtes.

L’événement Fête du village Les Canabières Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)