Initiation à la Marche Aquatique Poste de secours Salles-Curan

Salles-Curan

Initiation à la Marche Aquatique

Poste de secours Plage des Vernhes 1 Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

JOURNEE DECOUVERTE DE LA MARCHE AQUATIQUE plage des vernhes 1, lac de Pareloup, Salles Curan

Les associations Les Blaireaux d’Onet-le-Château et Lo Bartas de Millau, en partenariat avec le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron et dans le cadre ‘A chaque dimanche sa rando’, organisent une journée de découverte de la Marche Aquatique le dimanche 30 août 2026 au Lac de Pareloup Plage des Vernhes 1 à Salles-curan.

La marche aquatique consiste à marcher dans l’eau avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles en utilisant la technique du pas du longeur. L’activité est accessible à toute personne qui souhaite vivre une expérience sportive insolite et revigorante. Elle ne nécessite pas de savoir nager !

La pratique est sécurisée et encadrée par des animateurs brevetés.

Le programme Accueil des participants 30 minutes avant chaque départ

2 séances d’initiation à la marche aquatique en matinée 10h15 et 11h30

2 séances d’initiation à la marche aquatique l’après-midi 14h00 et 15h15

1 séance d’initiation à la marche aquatique douce l’après-midi 14h00 (réservée à de personnes en reprise d’activité physique ou à mobilité réduite temporaire)

Pour s’inscrire

https://framaforms.org/journee-initiation-marche-aquatique-dimanche-30-aout-2026-1780513205 (Date limite d’inscription 22 août)

Information marcheaqua12@gmail.com

équipement impératif pour l’initiation chaussures de sport (baskets ou rando tiges basses)

équipement préconisé maillot de bain, ou short de sport, tee shirt polyester, lunettes de soleil, caquette, crème solaire, serviette, eau pour s’hydrater. .

Poste de secours Plage des Vernhes 1 Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 86 99 12 71 marcheaqua12@gmail.com

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English :

WATER WALKING DISCOVERY DAY Vernhes 1 Beach, Lake Pareloup, Salles Curan

L’événement Initiation à la Marche Aquatique Salles-Curan a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)