Salles-Curan

Fête du village Les Canabières

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

19h Salle des Fêtes. Repas Jambon à la broche/Aligot animé par La Carriole suivi de la Discomobile Thit’Anim . Infos/Résa Mme Gaubert 06 79 70 92 67. Organisé par le Comité des Fêtes.

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Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 79 70 92 67

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English :

7pm Salle des Fêtes. Jambon à la broche/Aligot meal hosted by La Carriole followed by the Thit’Anim Discomobile. Info/Résa Mme Gaubert 06 79 70 92 67. Organized by the Comité des Fêtes.

L’événement Fête du village Les Canabières Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)