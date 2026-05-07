Salles-Curan

Conférence

Rue du grenier Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

20h30 Salle du Grenier de Monsieur. La Millavoise, croqueuse de tableaux et d’amants avec Louis MERCADIÉ. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.

10 .

Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. La Millavoise, croqueuse de tableaux et d’amants with Louis MERCADIÉ. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? by donation.

L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)