Conférence Salles-Curan
Conférence Salles-Curan mercredi 19 août 2026.
Salles-Curan
Conférence
Rue du grenier Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
20h30 Salle du Grenier de Monsieur. La Millavoise, croqueuse de tableaux et d’amants avec Louis MERCADIÉ. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.
10 .
Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
8:30pm Salle du Grenier de Monsieur. La Millavoise, croqueuse de tableaux et d’amants with Louis MERCADIÉ. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? by donation.
L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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