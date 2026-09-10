Réhabilitation d’une maison éclusière en restaurant, Museau Musette, Toulouse

Informations pratiques

Réhabilitation d’une maison éclusière en restaurant Jeudi 15 octobre, 17h00 Museau Musette Haute-Garonne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Les architectes de l’atelier apa ont trouvé un juste équilibre entre préservation et valorisation du patrimoine, tout en adaptant le lieu aux usages d’aujourd’hui.

Située à deux pas de la gare Matabiau, cette ancienne maison éclusière réhabilitée connaît désormais une nouvelle vie, rythmée non plus par le passage des péniches, mais par les repas et les moments de convivialité.

Museau Musette 88 boulevard Pierre Semard 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ressourcescaue31.fr/form/visite-maison-eclusiere# »}]

Les architectes de l’atelier apa ont trouvé la juste réponse architecturale entre préservation et valorisation du patrimoine et adaptation aux usages d’aujourd’hui. Située à deux pas de la gare cette…

©Atelier apa, photographe Sandrine Iratcabal