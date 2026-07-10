Reine mère – de Manele Labidi – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Berge Sellier Goudy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 22:15 – 23:50

Gratuit : oui En famille, Tout public, Personne en situation de handicap

Comédie dramatique « Reine mère » de Manele Labidi (France/Belgique-2025) avec Camélia Jordana, Sofiane Zermani, Damien Bonnard…Film sous-titré pour les sourds et mal-entendants (ST SME)Femme au foyer au caractère bien trempé, Amel mène sa famille d’une main de maître. Entre son mari Amor et leurs deux filles, elle s’efforce de maintenir coûte que coûte leur place dans les beaux quartiers parisiens, malgré des difficultés financières croissantes.Mais lorsque leur propriétaire décide de récupérer l’appartement, la famille se voit contrainte d’envisager un départ vers la banlieue. Au même moment, Mouna, leur fille aînée, développe un comportement étrange après un cours d’Histoire : elle affirme voir et parler avec Charles Martel, devenu son ami imaginaire.Face à ces événements inattendus, Amel va devoir se réinventer pour préserver l’équilibre de sa famille et ses rêves d’ascension sociale. Durée : 1h33 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Berge Sellier Goudy Nantes Sud Nantes 44200



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