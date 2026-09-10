REINE & PRISCA DE GRIMÒN THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 31 décembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
REINE & PRISCA DE GRIMÒN
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 21:00:00
fin : 2026-12-31 22:35:00
Date(s) :
2026-12-31
2 spectacles de femmes pour une soirée exceptionnelle !
Reine
Oyez ! Oyez ! Fidèles sujets, préparez-vous à vivre un moment historique car c’est une Reine qui va paraître ! Enfin, presque. Et elle est prête enfin, presque à mettre ses sentiments de côté pour relever les défis du pouvoir et de la destinée. Mais quoi que que, quoi que qui, qui que quoi, qu’il advienne, parviendra-t-elle à garder son blase et son blason ?
Un solo épique, burlesque et un peu lointainement inspiré d’Elizabeth 1re d’Angleterre.
Entracte, suivi de
Prisca De Grimòn
Prisca est une danseuse aux charmes indicibles et à la grâce très volatile. Le chemin qui mène au cœur d’un homme passe par son estomac et Prisca l’a bien compris. Légère et vaporeuse, elle dévoile avec volupté qu’elle est enfin bonne à marier . Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour séduire un homme danse nuptiale, cake d’Amour, vaisselle et ménage.
Petite forme muette et clownesque et très féminine.
Que la fête commence ! 25 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
Two shows by women for an exceptional evening!
L’événement REINE & PRISCA DE GRIMÒN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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