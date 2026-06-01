Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos
Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos mardi 9 juin 2026.
Sazos
Rejoigniez les bergers en estive
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-30 14:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, pour des groupes déjà constitués de 8 personnes minimum
– Reconnaissance de plantes sauvages.
– Découverte du troupeau.
– Fabrication du fromage à la cabane.
– Casse-croûte des produits de la ferme.
Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.
Réservations et paiement à l’avance. .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
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English :
Every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, for groups of at least 8 people:
– Wild plant recognition.
– Discovery of the herd.
– Cheese-making in the hut.
– Snacks made with farm produce.
L’événement Rejoigniez les bergers en estive Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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