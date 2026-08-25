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Relaxation méditative Yoga Nidra à l’Espace Beauregard Espace Beauregard Paris

samedi 19 septembre 2026 · Espace Beauregard · Paris

Relaxation méditative Yoga Nidra à l’Espace Beauregard Espace Beauregard Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Espace Beauregard
Adresse
Rue Notre Dame de Nazareth
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>22 euros la séance. </p><p>Réduction accordée.</p>

Qu’est-ce que la Relaxation méditative Yoga-Nidra ?

C’est une pratique de relaxation méditative ressourçante pour atténuer toutes les manifestations liées au stress du quotidien. Une pratique au puissant pouvoir relaxant du corps et de l’esprit et une invitation au voyage intérieur. Le corps physique, l’espace émotionnel et la fonction mentale se reposent profondément alors que la conscience reste bien éveillée.

Bienvenue à cette autre manière de méditer et de se relaxer !

N’hésitez pas à contacter l’organisatrice de cet atelier et à consulter le site !

Christiane Beaugé est relaxologue, sophrologue et enseignante de Méditation Pleine Conscience MBSR.

Le Yoga Nidra est une relaxation méditative profonde en position allongée, sans postures. Un moment de pause en complète relaxation et méditation !
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
payant

22 euros la séance.

Réduction accordée.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00;2026-10-17T14:00:00+02:00_2026-10-17T16:00:00+02:00

Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth  75003 Paris
http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr


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