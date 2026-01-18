Relaxation sonore Troyes

Relaxation sonore

Ludivine, coach bien-être artisane du son, vous invite à vivre une expérience sonore profondément relaxante et ressourçante.



C’est une expérience accessible à toutes et tous, qui ne demande ni concentration ni effort particulier il suffit de s’allonger, d’écouter, et de se laisser traverser par les sons comme la voix et des instruments de sonothérapie tels que les bols chantants, les carillons, le tambour, le tubalophone, le tongue drum, le kalimba, etc



Contrairement aux relaxations guidées, le voyage sonore repose avant tout sur l’écoute. Il n’y a rien à faire, rien à comprendre, rien à réussir simplement accueillir les sons, sentir leur présence, et laisser le corps trouver son propre rythme intérieur.

Vous serez amené à explorer les sons émis tout comme les sons perçus, entendus, écoutés et ressentis. Quelques mouvements viendront préparer votre corps à accueillir les vibrations.

À mesure que les sons se déploient, l’activité cérébrale se ralentit naturellement.

Les ondes du cerveau passent du rythme bêta (éveil actif) aux rythmes alpha (calme, rêverie) puis parfois thêta (état méditatif).



Ce passage favorise la détente du système nerveux, ralentit la respiration et régule le rythme cardiaque.



Pratiquée régulièrement, la relaxation sonore aide à entretenir un équilibre global et durable, améliore le sommeil et vous permet de renforcer votre vitalité.



Les bénéfices

– Détente profonde et relaxation

– Réduction du stress et de l’anxiété

– Apaisement du système nerveux

– Libération des émotions

– Clarté mentale

– Meilleure qualité du sommeil

– Diminution des tensions musculaires

– Atténuation des douleurs (maux de tête, de dos)



Petit groupe de 3 personnes



Quand ? 2 fois par mois, le vendredi soir et le dimanche matin.

RESERVATION OBLIGATOIRE



Contre-indications

La relaxation sonore s’adresse à toutes et à tous, petits et grands. Elle comporte très peu de contre-indications, mais par précaution, elle est déconseillée en cas de grossesse (1er et dernier trimestre), de port de pacemaker, d’épilepsie ou de troubles psychiatriques non stabilisés.



Important la relaxation sonore ne se substitue à aucun traitement médical. Pour tout problème ou pathologie, rapprochez vous de votre médecin traitant. .

