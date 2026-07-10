Release Party | Arianna Monteverdi + Wolfwine STEREOLUX Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 14.8€ | Carte Stereolux – offre 1=2 : 10€ | Abonné·e partenaire : 10€
Double release party en cette rentrée à Stereolux : à ma droite le folk-rock Americana magnétique de la nantaise Arianna Monteverdi qui présentera son nouvel album enregistré avec Francis Lung et à ma gauche le nouveau projet de l’ancien Petit Lapin Stéphane Louvain, devenu Loup capable de manger folk, noise, rock, garage, blues, kraut ou pop avec entrain et brio. Deux versions d’une scène nantaise aux saveurs américaines.
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/release-party-arianna-monteverdi-wolfwine-01102026-1830
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