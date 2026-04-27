Alençon

Release party My Monkey Got The Key

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le groupe alençonnais My Monkey Got The Key est de retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé .

Pressé en vinyle, ce nouveau projet sera présenté lors d’une release party à ne manquer sous aucun prétexte. Pour l’occasion, Tomi Marx et Avec des Gens Armés seront au rendez-vous, sans oublier plusieurs dj sets !

Ouverture des portes 19h

Entrée à prix libre (prix conseillé 5€).

Bar et restauration sur place. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : Release party My Monkey Got The Key

L’événement Release party My Monkey Got The Key Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON