Rémi Wassim Chabanel x Luazó Peniche Marcounet Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Il convoque un univers empreint de ciel, de désert et de grand Sud algérien en faisant sonner sa basse comme un oud ou un saz turque. Sa musique à l’apparence simple plonge immédiatement l’auditeur dans un voyage méditatif planant.Son nouveau projet intitulé « Mardi soir, le chat des sables » invite une guitare classique, des synthétiseurs et des percussions traditionnelles aux côtés de sa basse électrique, pour nous emmener en Afrique du Nord.
En live à la péniche Marcounet, Rémi invitera Luazó à se joindre à lui pour poursuivre le voyage en Amérique du Sud : porté par la guitare et les compositions de Robin Gentien, Luazó est un projet nomade de musique latine, entre Paris et Buenos Aires, entre cumbia psychédélique, guitare sahélienne et tumbao fiévreux.
tarif sur place : 15€
Bassiste-compositeur virtuose, Rémi Wassim Chabanel navigue à la croisée de son éducation jazz, ses origines franco-algériennes et les influences de la musique électronique.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prévente standard : 12 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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