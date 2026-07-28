Remise des prix – Concours photographique Monuments de beauté de l’océan Indien, Palais de la Source, Saint-Denis

Informations pratiques

Remise des prix – Concours photographique Monuments de beauté de l’océan Indien Samedi 19 septembre, 14h30 Palais de la Source La Réunion

Uniquement sur invitation. 5 places sont ouvertes pour les bénéficiaires du Pass Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

« Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité. » Pour cette troisième édition du concours régional de photographie « Monuments de beauté de l’océan Indien », 209 collégiens issus de 22 établissements de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique ont porté un regard original sur les monuments emblématiques de leur territoire.

Organisé du 2 janvier au 19 mai 2026, le concours invitait les élèves de 11 à 15 ans à réaliser collectivement une photographie originale d’un monument remarquable, accompagnée d’une présentation mettant en valeur leur démarche.

Labellisée « Bicentenaire de la photographie », cette troisième édition a accordé une attention particulière à la qualité photographique des productions. Cadrage, lumière, composition, narration visuelle et créativité ont constitué les principaux critères d’appréciation du jury.

Parmi les 46 projets reçus, 35 dossiers recevables ont été évalués par un jury composé de professionnels de l’image, de la communication, du patrimoine et des partenaires institutionnels. Ses membres ont salué la qualité des réalisations, la diversité des approches proposées et l’engagement des élèves dans la mise en valeur du patrimoine de l’océan Indien.

La cérémonie de remise des prix, en présence des lauréats du 1er prix, se tiendra le samedi 19 septembre 2026, dans l’après-midi, à Saint-Denis (La Réunion). Elle sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’Iconothèque historique de l’océan Indien (IHOI), permettant au public de suivre l’événement à distance.

Uniquement sur invitation. 5 places sont ouvertes pour les bénéficiaires du Pass Culture.

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Bus Citalis : lignes 10 -11 -12 -14 – 19 – 21 -22 – 22A – 23 Arrêts jardin de l’Etat ou Hôpital d’enfants

Car jaune : 03 – T – ZO

« Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité. » Pour cette troisième édition du concours régional de photographie « Monuments de beauté de l’océan Indien »

©Département de la Réunion