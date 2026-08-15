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AGENDA · Le Mans

Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Place des Jacobins Le Mans

samedi 3 octobre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:15:00
Lieu
Place des Jacobins
Adresse
Le Scarron
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:15:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Remise de prix dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! Le prix, lancé en 2024, célèbre l’art de la découverte et récompense le meilleur roman de l’année sur le voyage qu’il soit périple, introspectif, voyage physique à travers des paysages inconnus ou œuvre graphique francophone qui marie l’art visuel et la narration. Gratuit.   .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

Awards Ceremony as Part of the Faites Lire! Program

L’événement Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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