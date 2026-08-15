Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:15:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Remise de prix dans le cadre de Faites Lire !

Dans le cadre de Faites Lire ! Le prix, lancé en 2024, célèbre l’art de la découverte et récompense le meilleur roman de l’année sur le voyage qu’il soit périple, introspectif, voyage physique à travers des paysages inconnus ou œuvre graphique francophone qui marie l’art visuel et la narration. Gratuit. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Awards Ceremony as Part of the Faites Lire! Program

L’événement Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72