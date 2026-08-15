Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Place des Jacobins Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:15:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Remise de prix dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! Le prix, lancé en 2024, célèbre l’art de la découverte et récompense le meilleur roman de l’année sur le voyage qu’il soit périple, introspectif, voyage physique à travers des paysages inconnus ou œuvre graphique francophone qui marie l’art visuel et la narration. Gratuit. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Awards Ceremony as Part of the Faites Lire! Program
L’événement Remise du prix Le Mans Antoine de Saint-Exupéry Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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