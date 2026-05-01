Remise en selle pour les seniors Saint-Jean-de-Luz
Remise en selle pour les seniors Saint-Jean-de-Luz mercredi 13 mai 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Remise en selle pour les seniors
Ecole élémentaire d’Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-15 17:30:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-15
La Ville propose un stage vélo gratuit à destination des seniors (60 ans et plus, et/ou sous condition d’éligibilité, notamment pour les personnes à faibles revenus). Une adhésion de 25 € à l’association Recycl’arte est obligatoire.
Ce stage sur le thème “se déplacer en ville” se déroule sur deux demi-journées (2 x 3h30), les mercredi 13 et vendredi 15 mai, de 14h à 17h30, à l’école élémentaire Urdazuri.
Renseignements club seniors Lagun Artean. .
Ecole élémentaire d’Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60 clublagunartean@saintjeandeluz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Remise en selle pour les seniors
L’événement Remise en selle pour les seniors Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 12 mai 2026
- Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz 13 mai 2026
- Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz 13 mai 2026
- Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz 13 mai 2026
- Stage Savoir rouler à vélo Ecole Elémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 14 mai 2026