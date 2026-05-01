Saint-Jean-de-Luz

Remise en selle pour les seniors

Ecole élémentaire d’Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-15 17:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-15

La Ville propose un stage vélo gratuit à destination des seniors (60 ans et plus, et/ou sous condition d’éligibilité, notamment pour les personnes à faibles revenus). Une adhésion de 25 € à l’association Recycl’arte est obligatoire.

Ce stage sur le thème “se déplacer en ville” se déroule sur deux demi-journées (2 x 3h30), les mercredi 13 et vendredi 15 mai, de 14h à 17h30, à l’école élémentaire Urdazuri.

Renseignements club seniors Lagun Artean. .

Ecole élémentaire d’Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60 clublagunartean@saintjeandeluz.fr

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English : Remise en selle pour les seniors

L’événement Remise en selle pour les seniors Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque