Remontage de céramique, Muséum de Toulouse, Toulouse
Remontage de céramique, Muséum de Toulouse, Toulouse dimanche 14 juin 2026.
Remontage de céramique Dimanche 14 juin, 10h45, 14h00, 15h30 Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Gratuit, Inscription sur place le jour-même, au forum (allée des justes devant le Muséum), dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:45:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00
Les groupes humains du Néolithique ont inventé la céramique. Mais ces objets vieux de plusieurs milliers d’années nous arrivent souvent en morceaux !
Comment les céramologues reconstituent ces véritables puzzles en 3 dimensions ? Venez tester par vous-même !
Intervenant : Association MégaNéo
- Tout public dès 7 ans
- Gratuit, Inscription sur place le jour-même, au forum (allée des justes devant le Muséum), dans la limite des places disponibles
- Lieu de rdv : Hall d’entrée
- Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Atelier de reconstitution de céramique tel un puzzle. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA ateliers
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