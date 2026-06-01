Remontage de céramique, Muséum de Toulouse, Toulouse

Remontage de céramique Dimanche 14 juin, 10h45, 14h00, 15h30 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, Inscription sur place le jour-même, au forum (allée des justes devant le Muséum), dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:45:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00

Les groupes humains du Néolithique ont inventé la céramique. Mais ces objets vieux de plusieurs milliers d’années nous arrivent souvent en morceaux !

Comment les céramologues reconstituent ces véritables puzzles en 3 dimensions ? Venez tester par vous-même !

Intervenant : Association MégaNéo

Tout public dès 7 ans

Gratuit, Inscription sur place le jour-même, au forum (allée des justes devant le Muséum), dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : Hall d’entrée

Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Atelier de reconstitution de céramique tel un puzzle. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA ateliers

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