Rémuziques 2026 Rémuzat
Rémuziques 2026 Rémuzat vendredi 3 juillet 2026.
Rémuzat
Rémuziques 2026
Les petites plages Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Concert gratuit de musique actuelle avec des groupes locaux sur les petites plages de Rémuzat.
Buvette et restauration sur place
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Les petites plages Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
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English :
Free contemporary music concert featuring local bands on the small beaches of Rémuzat.
Refreshments and food available on site
L’événement Rémuziques 2026 Rémuzat a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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