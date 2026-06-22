Rémuzat

Rémuziques 2026

Les petites plages Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concert gratuit de musique actuelle avec des groupes locaux sur les petites plages de Rémuzat.

Buvette et restauration sur place

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Les petites plages Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

Free contemporary music concert featuring local bands on the small beaches of Rémuzat.

Refreshments and food available on site

L’événement Rémuziques 2026 Rémuzat a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale