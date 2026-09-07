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(Re)naissance, Espace Culturel La Buire, L’Horme

mardi 17 novembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme

(Re)naissance, Espace Culturel La Buire, L’Horme

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Espace Culturel La Buire
Adresse
Place Lanet
Ville
42152 L'Horme
Département
Loire
Tarif
Plein tarif : 14€ Abonnés : 10€ Adulte accompagné par un -18 ans : 10€ Lycéens et étudiants : 8,5€ Moins de 15 ans : 6€ Représentations scolaires : 8,5€

(Re)naissance Mardi 17 novembre, 14h00, 20h00 Espace Culturel La Buire Loire

Plein tarif : 14€
Abonnés : 10€
Adulte accompagné par un -18 ans : 10€
Lycéens et étudiants : 8,5€
Moins de 15 ans : 6€
Représentations scolaires : 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T14:00:00+01:00 – 2026-11-17T15:20:00+01:00
Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:20:00+01:00

Cie de l’âme à la vague

« En 2009 ma vie a basculé suite à un accident de bûcheronnage et je me suis retrouvé handicapé.

Sous l’arbre, j’ai eu la chance d’avoir été prêt à tout quitter. Alors tout ce que j’ai retrouvé dès le lendemain, y compris mon corps amputé, je l’ai reçu comme un cadeau. Et cela ne m’a jamais quitté depuis. Facile ? Non pas facile. Mais vous savez ? J’ai réellement vécu mon accident comme une renaissance.

Pendant ce spectacle je vous emmène avec moi sous l’arbre, à la découverte de ce qui nous habite au plus profond, au cœur de l’Être, dans l’invisible, aux portes de la mort. Un peu comme quand on reçoit un énorme cadeau, on a envie de le partager. »

D’après le roman Quand la souffrance devient lumière de Hervé Leprêtre.

Mercredi 18 novembre à 17h
Rencontre avec Hervé Leprêtre, Grégory Bonnefont et Jean Métégnier.

Spectacle programmé dans le cadre de Courts-circuits, Rencontres Théâtrales de Saint-Étienne et de la Loire.

Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]
Pendant ce spectacle je vous emmène avec moi sous l’arbre, à la découverte de ce qui nous habite au plus profond, au cœur de l’Être, dans l’invisible, aux portes de la mort. Théâtre

Niko Rodamel

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