(Re)naissance, Espace Culturel La Buire, L’Horme
mardi 17 novembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme
Informations pratiques
(Re)naissance Mardi 17 novembre, 14h00, 20h00 Espace Culturel La Buire Loire
Plein tarif : 14€
Abonnés : 10€
Adulte accompagné par un -18 ans : 10€
Lycéens et étudiants : 8,5€
Moins de 15 ans : 6€
Représentations scolaires : 8,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T14:00:00+01:00 – 2026-11-17T15:20:00+01:00
Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:20:00+01:00
Cie de l’âme à la vague
« En 2009 ma vie a basculé suite à un accident de bûcheronnage et je me suis retrouvé handicapé.
Sous l’arbre, j’ai eu la chance d’avoir été prêt à tout quitter. Alors tout ce que j’ai retrouvé dès le lendemain, y compris mon corps amputé, je l’ai reçu comme un cadeau. Et cela ne m’a jamais quitté depuis. Facile ? Non pas facile. Mais vous savez ? J’ai réellement vécu mon accident comme une renaissance.
Pendant ce spectacle je vous emmène avec moi sous l’arbre, à la découverte de ce qui nous habite au plus profond, au cœur de l’Être, dans l’invisible, aux portes de la mort. Un peu comme quand on reçoit un énorme cadeau, on a envie de le partager. »
D’après le roman Quand la souffrance devient lumière de Hervé Leprêtre.
Mercredi 18 novembre à 17h
Rencontre avec Hervé Leprêtre, Grégory Bonnefont et Jean Métégnier.
Spectacle programmé dans le cadre de Courts-circuits, Rencontres Théâtrales de Saint-Étienne et de la Loire.
Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]
Pendant ce spectacle je vous emmène avec moi sous l’arbre, à la découverte de ce qui nous habite au plus profond, au cœur de l’Être, dans l’invisible, aux portes de la mort. Théâtre
Niko Rodamel
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