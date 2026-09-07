Déesses, Espace Culturel La Buire, L’Horme
mercredi 16 décembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme
Informations pratiques
Déesses Mercredi 16 décembre, 17h00 Espace Culturel La Buire Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00
Cie de la Commune
Il était une fois, Atalante. Qui ?
Une héroïne… grecque : Atalante.
C’est comme ça que le spectacle commence.
Qui sont-elles donc ces figures dont on connaît le nom mais pas l’histoire ? Ici, il s’agit de Cassandre, Perséphone et…Atalante.
Trois figures féminines pour nous raconter des pans d’histoires mythologiques.
Trois histoires de libertés gagnées puis chèrement payées.
Chacun de ces personnages développe une stratégie pour réussir à exister en dehors du chemin tracé pour elle par la culture de l’époque.
Ce sont des figures de désobéissance, des chants discordants, comme une direction à suivre aujourd’hui, si on l’ose.
Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]
Il était une fois, Atalante. Qui ? Une héroïne… grecque : Atalante. C’est comme ça que le spectacle commence. Théâtre
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