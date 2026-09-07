Lancement de saison, Espace Culturel La Buire, L’Horme
samedi 19 septembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme
Informations pratiques
Lancement de saison Samedi 19 septembre, 15h00 Espace Culturel La Buire Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Ateliers, jeux géants, exposition interactive et concert de Malaka pour fêter ensemble le lancement de la saison 2026/2027 !
L’Espace Culturel La Buire vous invite à partager une après-midi en famille ou entre ami(es) pour découvrir les spectacles de la saison.
DE 15H À 17H
Qui a refroidi Lemaure ? Exposition interactive sous forme d’enquête.
ExpositionAnuki Rencontrez Anuki, petit indien intrépide, héros de bande-dessinée avec une exposition ludique.
Jeux géants Venez jouer en famille au Quoridor Pac-Man, aux dominos ou faire une partie de dés… géants.
À PARTIR DE 17H30
Présentation des spectacles de la saison
En présence des équipes artistiques suivie du concert MANG du groupe Malaka. Plonger dans un univers musical envoûtant !
Gratuit réservation conseillée
Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]
Ateliers, jeux géants, exposition interactive et concert pour fêter ensemble le lancement de la saison 2026/2027 ! Culture Médiathèque
Anthony Sion
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