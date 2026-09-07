Lancement de saison, Espace Culturel La Buire, L’Horme

Informations pratiques

Lancement de saison Samedi 19 septembre, 15h00 Espace Culturel La Buire Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Ateliers, jeux géants, exposition interactive et concert de Malaka pour fêter ensemble le lancement de la saison 2026/2027 !

L’Espace Culturel La Buire vous invite à partager une après-midi en famille ou entre ami(es) pour découvrir les spectacles de la saison.

DE 15H À 17H

Qui a refroidi Lemaure ? Exposition interactive sous forme d’enquête.

ExpositionAnuki Rencontrez Anuki, petit indien intrépide, héros de bande-dessinée avec une exposition ludique.

Jeux géants Venez jouer en famille au Quoridor Pac-Man, aux dominos ou faire une partie de dés… géants.

À PARTIR DE 17H30

Présentation des spectacles de la saison

En présence des équipes artistiques suivie du concert MANG du groupe Malaka. Plonger dans un univers musical envoûtant !

Gratuit réservation conseillée

Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]

Ateliers, jeux géants, exposition interactive et concert pour fêter ensemble le lancement de la saison 2026/2027 ! Culture Médiathèque

Anthony Sion