Renan Luce – Renan Luce joue « Repenti », Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Renan Luce – Renan Luce joue « Repenti » Jeudi 10 décembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Avec les titres La Lettre, Les Voisines ou Repenti, l’album est certifié Disque de Diamant en 2008. Ses treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui Renan Luce rend visite de temps en temps. « Ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits courtmétrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau. » Pour fêter ces retrouvailles, La Bouche d’Air l’accueille pour l’une de ces 20 dates !

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Renan Luce revisite en version intimiste les chansons de son premier album Repenti, sorti il y a 20 ans. L’album qui l’a propulsé sur les ondes et sur une première tournée.

Laurent Seroussi