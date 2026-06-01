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Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève

Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève

Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève jeudi 25 juin 2026.

Lieu : GamMAH

Adresse : Promenade du Pin 5 (3ème étage)

Ville : 1204 Genève

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Entrée libre, inscription recommandée, places limitées

Renata Tebaldi, rivale de la Callas ? Jeudi 25 juin, 18h30 GamMAH

Entrée libre, inscription recommandée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00

Conférence de Paul André Demierre, musicologue et auteur de l’ouvrage Renata Tebaldi : une artiste d’exception.
Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscriptions avant le 22 juin 2026.
Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.

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Conférence

DR

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