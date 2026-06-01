Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève
Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève jeudi 25 juin 2026.
Renata Tebaldi, rivale de la Callas ? Jeudi 25 juin, 18h30 GamMAH
Entrée libre, inscription recommandée, places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00
Conférence de Paul André Demierre, musicologue et auteur de l’ouvrage Renata Tebaldi : une artiste d’exception.
Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscriptions avant le 22 juin 2026.
Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.
GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.helvetialyrica.com/conf-tebaldi_20260625/ »}] [{« link »: « https://www.editionspapillon.ch/index.php/11-livres/7e-note/218-renata-tebaldi-une-artiste-d-exception »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/conf-tebaldi_20260625/ »}]
Conférence
DR
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