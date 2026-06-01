Renata Tebaldi, rivale de la Callas ?, GamMAH, Genève

Renata Tebaldi, rivale de la Callas ? Jeudi 25 juin, 18h30 GamMAH

Entrée libre, inscription recommandée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00

Conférence de Paul André Demierre, musicologue et auteur de l’ouvrage Renata Tebaldi : une artiste d’exception.

Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscriptions avant le 22 juin 2026.

Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.helvetialyrica.com/conf-tebaldi_20260625/ »}] [{« link »: « https://www.editionspapillon.ch/index.php/11-livres/7e-note/218-renata-tebaldi-une-artiste-d-exception »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/conf-tebaldi_20260625/ »}]

Conférence

DR