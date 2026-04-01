Renaturaliser une zone horticole La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Le Mans

Renaturaliser une zone horticole

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 15:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-05

Transformation discrète du parc Marcel Paul pour faire revenir la biodiversité dans un ancien espace tondu régulièrement. Avec les jardiniers, découvrez le labyrinthe, les parcs à hérissons, la haie sèche, les plantes du parc… Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Renaturaliser une zone horticole Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72