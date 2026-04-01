Renaturaliser une zone horticole La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Renaturaliser une zone horticole La Fabrique Rêves de Ville Le Mans mardi 21 avril 2026.
Le Mans
Renaturaliser une zone horticole
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 15:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-05
Transformation discrète du parc Marcel Paul pour faire revenir la biodiversité dans un ancien espace tondu régulièrement. Avec les jardiniers, découvrez le labyrinthe, les parcs à hérissons, la haie sèche, les plantes du parc… Dans le cadre du mois de la nature en ville. .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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L’événement Renaturaliser une zone horticole Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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