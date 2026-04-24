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RENAUD CAPUCON & TRIO ZEHLIA OPERA DE LIMOGES Limoges

RENAUD CAPUCON & TRIO ZEHLIA OPERA DE LIMOGES Limoges

RENAUD CAPUCON & TRIO ZEHLIA OPERA DE LIMOGES Limoges lundi 30 novembre 2026.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : lundi 30 novembre 2026

Fin : lundi 30 novembre 2026

Heure de début : 20:00

RENAUD CAPUCON & TRIO ZEHLIA Début : 2026-11-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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