RENAUD GARCIA FONS SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RENAUD GARCIA FONS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:30:00

fin : 2027-03-16 22:00:00

Date(s) :

2027-03-16

Comme souvent dans l’univers du contrebassiste, les cultures du pourtour Méditerranéen ont une place de choix, mais la route traverse aussi la Perse, et plus inattendu, l’Irlande, insularité oblige !

Blue Maqam donne à entendre huit langues chantées, petit Babel, où les paroles de Renaud et Solea évoquent des paysages émotionnels à la manière de haïkus.

Au coeur de la musique se niche l’association contrebasse / voix ; celle de Solea Garcia-Fons, une première puisqu’il s’agit de sa fille, mais aussi parce que le chant a longtemps été absent de son univers. Et ici, Les lames du vibraphone de Stéphan Caracci (aussi présent au marimba basse lors des incursions aériennes du contrebassiste), avec les percussions de Jean-Luc Di Fraya dessinent un canevas propices aux envolées des Garcia-Fons.

Le contrebassiste apparait comme l’un des mages de la scène jazz actuelle, l’un de ses passeurs les plus captivants. L’instrumentiste est de ceux qui ont régulièrement sorti la rivière de son lit, dévoyé le langage propre du jazz pour le sublimer aux effluves de fragrances lointaines. L’expressivité de son jeu surprend quand on connait le registre habituel de l’instrument, ici monté d’une cinquième cordes dans les aigus ; un monde orchestral insoupçonné surgit sous ses doigts agiles et espiègles.

L’ensemble sonne comme un plaidoyer universaliste audacieux tant les nuages menacent à l’horizon. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

As is often the case in the world of the double bassist, the cultures of the Mediterranean region hold a special place, but the journey also takes us through Persia and—more unexpectedly—Ireland, given its insular nature!

L’événement RENAUD GARCIA FONS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE