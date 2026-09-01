Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc
vendredi 11 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
Rencontre 02 Just Classik Festival
Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Cette initiative s’inscrit particulièrement dans la volonté globale du JCF de faire de notre événement un véritable vecteurs de partage, de solidarité et d’accès a la culture pour tous les publics.
> Camille Vasseur, violon
> Manuel Vioque-Judde, alto .
Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est
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English :
L’événement Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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