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AGENDA · La Chapelle-Saint-Luc

Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc

vendredi 11 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc

Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Association pour l'Accueil des Travailleurs et des Migrants
Ville
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Département
Aube
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Saint-Luc

Rencontre 02 Just Classik Festival

Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Cette initiative s’inscrit particulièrement dans la volonté globale du JCF de faire de notre événement un véritable vecteurs de partage, de solidarité et d’accès a la culture pour tous les publics.

> Camille Vasseur, violon
> Manuel Vioque-Judde, alto   .

Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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