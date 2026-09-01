Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

Rencontre 02 Just Classik Festival

Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Cette initiative s’inscrit particulièrement dans la volonté globale du JCF de faire de notre événement un véritable vecteurs de partage, de solidarité et d’accès a la culture pour tous les publics.



> Camille Vasseur, violon

> Manuel Vioque-Judde, alto .

Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

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English :

L’événement Rencontre 02 Just Classik Festival La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne