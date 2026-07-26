Rencontre artistique avec Anne Morea La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150

Informations pratiques

En parallèle de son exposition personnelle Territoires Sensibles, la corbata rosa accueille, ce dimanche 26 juillet 2026 de 16h à 18h, l’artiste Anne Morea pour une rencontre artistique.

Cet événement en accès libre est l’occasion idéale pour découvrir son travail, sa technique et échanger avec l’artiste autour de ses créations.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que l’exposition est prolongée jusqu’au 13 septembre 2026.