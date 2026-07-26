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AGENDA · Massais 79150

Rencontre artistique avec Anne Morea La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150

dimanche 26 juillet 2026 · La Corbata Rosa, galerie d'art actuel · Massais 79150

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00
Heure de fin
18:00
Lieu
La Corbata Rosa, galerie d'art actuel
Adresse
7 rue de la laiterie
Ville
79150 Massais 79150
Département
Deux Sèvres
Tarif
560

En parallèle de son exposition personnelle Territoires Sensibles, la corbata rosa accueille, ce dimanche 26 juillet 2026 de 16h à 18h, l’artiste Anne Morea pour une rencontre artistique.

Cet événement en accès libre est l’occasion idéale pour découvrir son travail, sa technique et échanger avec l’artiste autour de ses créations.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que l’exposition est prolongée jusqu’au 13 septembre 2026.

À voir aussi à Massais 79150 (Deux-Sèvres)