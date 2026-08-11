Rencontre au potager Bibliothèque Pleyben Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Rencontre au potager

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 13:45:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Rencontre au potager animé par Rémi GUENNOC.

Le samedi 10 avril, à 13h45. Un co-voiturage sera organisé au départ de la bibliothèque.

Rémi GUENNOC propose une visite en toute simplicité de son potager. L’occasion de découvrir les techniques de jardinage qu’il utilise, ses réussites mais aussi les difficultés pour un jardinage respectueux de l’environnement.

Public adulte.

Sur inscription à la bibliothèque. .

Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Rencontre au potager Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE