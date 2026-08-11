Rencontre au potager Bibliothèque Pleyben Pleyben
samedi 10 avril 2027 · Bibliothèque Pleyben · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Rencontre au potager
Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 13:45:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
Rencontre au potager animé par Rémi GUENNOC.
Le samedi 10 avril, à 13h45. Un co-voiturage sera organisé au départ de la bibliothèque.
Rémi GUENNOC propose une visite en toute simplicité de son potager. L’occasion de découvrir les techniques de jardinage qu’il utilise, ses réussites mais aussi les difficultés pour un jardinage respectueux de l’environnement.
Public adulte.
Sur inscription à la bibliothèque. .
Bibliothèque Pleyben 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre au potager Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Pleyben (Finistère)
- Bébéothèque Bibliothèque Pleyben 12 septembre 2026
- Exposition véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben 20 septembre 2026
- Karaoké Social Club Salle Arvest Pleyben 25 septembre 2026
- Exposition Défense d’afficher le street art sur nos murs ! Bibliothèque Pleyben Pleyben 1 octobre 2026