RENCONTRE AUTEUR ARNAUD FOSSIER LES CATHARES Béziers
RENCONTRE AUTEUR ARNAUD FOSSIER LES CATHARES Béziers samedi 30 mai 2026.
Béziers
RENCONTRE AUTEUR ARNAUD FOSSIER LES CATHARES
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Débat sur châteaux cathares vs forteresses du Languedoc pour l’UNESCO. Arnaud Fossier éclaire les enjeux, suivi d’un échange et dédicace.
Le remplacement de l’appellation châteaux cathares par forteresses royales du Languedoc pour la candidature de ce patrimoine à l’UNESCO suscite de vives polémiques. Cela révèle l’importance des Cathares dans les mémoires collectives, mais aussi les idées reçues et imprécisions largement diffusées. Arnaud Fossier (Université de Bourgogne) a publié Les Cathares, ennemis de l’intérieur (éd. La Fabrique), où il replace les sources dans leur contexte historique.
À l’issue de la rencontre échange avec le public et séance de dédicace. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : RENCONTRE AUTEUR ARNAUD FOSSIER LES CATHARES
Debate on Cathar castles vs Languedoc fortresses for UNESCO. Arnaud Fossier explains the issues, followed by a discussion and book signing.
L’événement RENCONTRE AUTEUR ARNAUD FOSSIER LES CATHARES Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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