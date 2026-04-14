Rencontre autour de la métallurgie du bronze à l’âge du Fer, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes
Rencontre autour de la métallurgie du bronze à l’âge du Fer, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes samedi 13 juin 2026.
Rencontre autour de la métallurgie du bronze à l’âge du Fer 13 et 14 juin jardin du Muséum de Nimes Gard
gratuit – en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
Rencontrez Thomas Gueret ( Université Paul Valery, Montpellier) pour découvrir les caches des fondeurs, l’usage et la symbolique du bronze pendant la transition entre l’âge du bronze et l’âge du fer, à partir des collections de préhistoire du Muséum.
Jardin du Muséum
jardin du Muséum de Nimes 13 bd Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 0466767345 https://www.nimes.fr/accueil Jardin du Muséum, c’est par cet espace que vous découvrez notre muséum. Les espèces exotiques ou non qui l’occupent permettent un ombrage rafraîchissant en été. Arrêt de tram Amiral Courbet
Parking souterrain de l’esplanade
Gare centrale de Nîmes à 10mn à pied
Rencontrez Thomas Gueret ( Université Paul Valery, Montpellier) pour découvrir les caches des fondeurs, l’usage et la symbolique du bronze pendant la transition entre l’âge du bronze et l’âge du fer,…
©museum de Nimes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Concert Lujipeka Paloma Nîmes 17 avril 2026
- D’une utopie à l’autre Nîmes 17 avril 2026
- Le Grand Concert d’Accro aux écrans avec Laurent Montagne SMAC Paloma Nîmes 18 avril 2026
- Atelier musique avec bébé avec Amélie Chambinaud SMAC Paloma Nîmes 18 avril 2026
- Nîmes au fil des siècles RDV devant l’Office de Tourisme Nîmes 18 avril 2026