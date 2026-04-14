Rencontre autour de la métallurgie du bronze à l’âge du Fer, jardin du Muséum de Nimes, Nîmes

Rencontre autour de la métallurgie du bronze à l’âge du Fer 13 et 14 juin jardin du Muséum de Nimes Gard

gratuit – en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Rencontrez Thomas Gueret ( Université Paul Valery, Montpellier) pour découvrir les caches des fondeurs, l’usage et la symbolique du bronze pendant la transition entre l’âge du bronze et l’âge du fer, à partir des collections de préhistoire du Muséum.

Jardin du Muséum

jardin du Muséum de Nimes 13 bd Amiral Courbet 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 0466767345 https://www.nimes.fr/accueil Jardin du Muséum, c’est par cet espace que vous découvrez notre muséum. Les espèces exotiques ou non qui l’occupent permettent un ombrage rafraîchissant en été. Arrêt de tram Amiral Courbet

Parking souterrain de l’esplanade

Gare centrale de Nîmes à 10mn à pied

Rencontrez Thomas Gueret ( Université Paul Valery, Montpellier) pour découvrir les caches des fondeurs, l’usage et la symbolique du bronze pendant la transition entre l’âge du bronze et l’âge du fer,…

©museum de Nimes