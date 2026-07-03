Rencontre autour de l’imagier des Archives de la Planète, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Rencontre autour de l’imagier des Archives de la Planète Dimanche 12 septembre 2027, 15h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-12T15:00:00+02:00 – 2027-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-12T15:00:00+02:00 – 2027-09-12T18:00:00+02:00

À l’occasion de la parution d’un imagier conçu par Julie Balagué et Gabriel Coutagne aux éditions MeMo, le musée départemental Albert-Kahn propose une parès-midi d »atelier, renocntres et jeux autour de l’ouvrage original dédié aux plus jeunes. Inspiré des Archives de la Planète, il valorise l’une des plus importantes collections d’autochromes au monde. Pensé comme un outil de médiation, ce livre invite à découvrir images, formes et couleurs à travers une approche sensible et pédagogique. Il accompagne l’exposition consacrée à l’autochrome et favorise une première éducation au regard, en lien avec les enjeux contemporains liés aux images

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

À l’occasion de la parution d’un imagier conçu par Julie Balagué et Gabriel Coutagne aux éditions MeMo, le musée départemental Albert-Kahn propose une parès-midi d »atelier, renocntres et jeux autour…

© collection des Archives de la Planète