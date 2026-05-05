Rencontre autour d’Edward Stachura avec Liliana Orlowska, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre autour d’Edward Stachura avec Liliana Orlowska Jeudi 21 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre avec Liliana Orlowska, traductrice du livre La Marche du scorpion d’Edward Stachura, animée par la poète Isabelle Howald.

La Marche du scorpion est le premier grand livre de Stachura traduit en français. On peut s’en étonner lorsqu’on sait combien ses écrits ont marqué les consciences en Pologne et combien son destin tragique a fait de lui une légende. Il est grand temps de le découvrir ici, car c’est en France qu’il est né, à Charvieu (Isère), où son père était travailleur immigré. Il avait 11 ans déjà quand sa famille est rentrée en Pologne. Bilingue, il a fait son mémoire sur Henri Michaux et traduit Michel Deguy.

Stachura a toujours vécu dans l’écart entre le polonais et le français, entre l’Europe et l’Amérique, entre lui et lui-même. En cela comparable à Gombrowicz ou Borges. Proche par le style de Kerouac et de la Beat Generation, Stachura est avant tout un écrivain voyageur. Nous le suivons d’une ville à l’autre, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine, attentif à toutes les rencontres, à tous les signes. Toujours prêt à sortir sa guitare pour chanter ou à prendre le premier train.

Venez participer à cette rencontre autour de l’homme Edward Stachura et découvrir son œuvre, La marche du Scorpion publié aux éditions Arfuyen, par le regard de Liliana Orlowska.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-autour-dedward-stachura-avec-liliana-orlowska-1987683768659 »}]

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