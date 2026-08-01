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Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Espace des transitions Nontron

mercredi 26 août 2026 · Espace des transitions · Nontron

Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Espace des transitions Nontron

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace des transitions
Adresse
11 place Alfred Agard
Ville
24300 Nontron
Département
Dordogne
Tarif

Nontron

Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes

Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Pour connaisseurs ou débutants, envie d’apprendre, d’expérimenter ou de partager autour des techniques d’art premier de peuples autochtones d’Amérique du Nord.   .

Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 68 93 91  atlas24@ouvaton.org

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English : Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes

L’événement Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Nontron a été mis à jour le 2026-08-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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